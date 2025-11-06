La Giunta comunale di Monte San Giacomo con a capo la sindaca Angela D’Alto ha deliberato per poter sporgere denuncia contro il cittadino che qualche giorno fa, pubblicamente su Fb, ha scritto una frase che ha indignato gli amministratori stessi e tanti valdianesi.

“Corda e sgabello all’Ikea costano 5 euro”. Queste le parole che invitano l’Amministrazione sangiacomese al suicidio. Dopo poche ore Angela D’Alto aveva scritto un post social attraverso il quale dimostrava tutto lo sdegno verso l’espressione utilizzata dal cittadino come commento ad un avviso pubblico del Comune di interruzione del servizio idrico. Nello stesso post aveva annunciato la volontà di denunciare quanto accaduto ai Carabinieri, anche perchè l’uomo le aveva scritto anche nella posta privata di Fb per invitarla a discutere dal vivo.

È di questa mattina la delibera che autorizza il primo cittadino a sporgere denuncia per le fattispecie penalmente rilevanti e conferisce incarico al legale che dovrà occuparsi della vicenda.

A margine della riunione di Giunta abbiamo contattato Angela D’Alto che in questi giorni ha ricevuto la solidarietà di tanti, sia amministratori di altri paesi che semplici cittadini.

La sindaca ci ha fatto sapere che preferisce non commentare oltre quanto accaduto, ma che ringrazia tutti per la solidarietà espressa. Le abbiamo inoltre chiesto se abbia ricevuto messaggi di vicinanza da parte del gruppo di opposizione consiliare e ha così affermato: “Non solo non me l’ha espressa, ma ha condiviso con mi piace ed altri commenti e post le dichiarazioni del soggetto”.