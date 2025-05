“La biodiversità come risorsa per il futuro” è il titolo del viaggio alla scoperta del patrimonio evolutivo naturale, storico e culturale del Vallo di Diano, organizzato dal GAL, con un calendario di eventi che pone al centro la biodiversità del territorio come chiave per uno sviluppo consapevole, sostenibile e identitario. Si inizia oggi alle 17.00 nel Palazzo Marone di Monte San Giacomo.

L’incontro si aprirà con i saluti di Angela D’Alto, sindaca di Monte San Giacomo e presidente del GAL Vallo di Diano, di Maurizio Camillo, presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Salerno, e di Giuseppe Coccorullo, presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

I lavori saranno introdotti dal coordinatore del GAL Italo Bianculli.

Temi e relatori dell’appuntamento saranno il professore Nicola Di Novella, Direttore del Museo delle Erbe di Teggiano (Biodiversità vegetale spontanea delle fasce di vegetazione del Vallo di Diano), Michele Sellitto, Direttore del Museo del Suolo di Pertosa-Auletta (La biodiversità e la risorsa suolo), Peppe Cilento, fondatore di “Nuova Cilento” (La rete ecologica e le sinergie con agro-biodiversità), Ferdinando Gandolfi, Dirigente presso l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania (Gli strumenti del CRS Campania 2023/2027 e della Misura SRG 06 per la tutela della biodiversità).

La partecipazione è aperta ai cittadini, ai tecnici, agli amministratori pubblici, ai titolari di aziende agricole, agrituristiche e artigianali e agli appassionati di natura.

Domani, sabato 10 maggio, in mattinata è previsto un rilievo floro-faunistico nell’area collinare e montana del paese con il dottor Camillo Pignataro e con gli altri relatori presenti all’incontro di oggi, il punto d’incontro è presso la Villa comunale. A seguire ci sarà un picnic in località Valllicelli offerto dal Comune mentre nel pomeriggio, nell’ambito del progetto “Orti degli Enotri”, si terrà la visita all’azienda taverna del Duca di Domenico e Michele Calicchio.