Monsignor Andrea Bellandi è il nuovo Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno

Papa Francesco, che aveva già accolto la rinuncia al governo pastorale dell’Arcidiocesi Metropolitana di Salerno-Campagna-Acerno di S.E. Mons. Luigi Moretti, ha provveduto questa mattina a nominare Arcivescovo Mons. Andrea Bellandi.

Bellandi nel 1979 è entrato nel Seminario Arcivescovile di Firenze per gli studi in preparazione al presbiterato. Come alunno del Pontificio Seminario Lombardo di Roma ha conseguito la laurea in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana. È stato ordinato sacerdote il 4 aprile 1985 per l’arcidiocesi di Firenze.

Dal 1987 è Docente Ordinario di Teologia Fondamentale presso lo Studio Teologico Fiorentino. Dal 1990 al 1997 è stato Cappellano delle “Suore Montalve alla Quiete”. Dal 1990 è stato assistente spirituale degli studenti universitari. Dal 1996 è stato parroco della parrocchia di San Giovannino dei Cavalieri a Firenze e dal 2010 è stato Canonico della Metropolitana di Firenze e Delegato arcivescovile per la Formazione del clero.

Dal 2014 è stato Vicario Generale di Firenze e Rettore della Chiesa di San Giovannino dei Cavalieri. Dal 2015 è Vicepresidente della Scuola Fiorentina per l’educazione, il dialogo internazionale e interculturale ed è anche Membro del Consiglio Presbiterale, del Consiglio Pastorale Diocesano e della Consulta Diocesana delle Comunicazioni Sociali. È stato per alcuni anni Responsabile Regionale e Membro del Consiglio Nazionale del Movimento di Comunione e Liberazione.

Moretti ha deciso di dimettersi per motivi di salute e ha guidato la diocesi fino alla nomina del successore.

“Con mio grande stupore Papa Francesco ha deciso di eleggermi Pastore della vostra Arcidiocesi di Salerno – Campagna – Acerno. Una decisione inaspettata che mi riempie di commozione, gratitudine e anche di intensa trepidazione – commenta l’Arcivescovo Bellandi – Da subito si sono affollate alla mia mente delle domande. Tutte domande umanamente legittime, ma che non potevano e non possono tuttavia cancellare l’evidenza vissuta in tutta la mia storia personale, ovvero che il Signore non mi ha mai abbandonato, è rimasto sempre fedele a me e alle sue promesse! Per questo, senza tentennamenti, ho detto subito ’Sì’ alla richiesta del Papa, sapendo che stavo dicendo ‘Sì’ al misterioso disegno di Dio”.

“Sono contento di iniziare con voi e tra voi questo nuovo tratto di strada della mia vita, certo che il Signore camminerà con noi confortandoci, illuminandoci, rialzandoci quando cadremo, sempre rinnovando in noi quella speranza che è frutto della certezza di riconoscerci figli amati dal Padre – conclude – Cercherò di accogliere tutti, ascoltare tutti, dialogare con tutti, amare tutti”.

Bellandi ha salutato nella sua lettera le autorità civili e ha ringraziato il suo predecessore per l’affetto con il quale è stato accolto e per i consigli.

– Annamaria Lotierzo –

