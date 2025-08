In questa estate sono quasi 600 i nidi di tartaruga Caretta caretta individuati sulle spiagge italiane, +30% rispetto al 2024 (erano 454 un anno fa). Si tratta di un dato ancora parziale, ma che conferma il trend positivo degli ultimi anni. Le regioni del Sud sono quelle con più nidi: la Sicilia in testa con oltre 200 nidi, seguita da Calabria con circa 130, Campania con 103 e Puglia con 64. A scattare questa fotografia è Legambiente che con Goletta Verde fa il punto sulle nidificazioni della tartaruga Caretta caretta in Italia.

E lo fa anche con un’attività speciale in spiaggia alla Baia Arena di Montecorice e alla spiaggia Cava dei Rocchi di Santa Maria di Castellabate. In azione ieri mattina i Tarta Dog, le unità cinofile addestrate al rilevamento dei nidi di tartaruga marina: una modalità di monitoraggio particolarmente innovativa, prima in Europa per approccio strutturato, realizzato nell’ambito del progetto europeo Life Turtlenest, coordinato da Legambiente. Protagonista della mattinata Mira, giovane Springer Spaniel che ha affiancato le operazioni di sorveglianza dei nidi guidata dal suo conduttore Mario Fortebraccio (ENCI).

L’attività di Life Turlenest, un progetto cofinanziato dal Programma LIFE dell’Unione europea e coordinato da Legambiente con la direzione scientifica della Stazione Zoologica di Napoli, è raccontata in un video disponibile sul canale Youtube di Legambiente e sui canali social di Goletta Verde. Grazie ad attività come questa e al lavoro di centinaia di operatori sono già stati individuati e messi in sicurezza quasi 600 nidi lungo le coste italiane. Un fenomeno che è il frutto di una doppia dinamica: da una parte, l’effetto dei cambiamenti climatici che spingono le tartarughe a nidificare sempre più frequentemente nel Mediterraneo occidentale, dall’altra, il rafforzamento delle attività di monitoraggio e sensibilizzazione condotte da una rete sempre più ampia e attiva di volontari, ricercatori, associazioni e aree marine protette. Fondamentale, in questo scenario, è anche il contributo dei tecnici e dei volontari del progetto Life Turtlenest, che ogni giorno rilevano e mettono in sicurezza nuove tracce di risalita, garantendo protezione a una delle specie più iconiche e minacciate della biodiversità marina.

Sono ben 13 su 15 le regioni dove è stata accertata in questa estate almeno una nidificazione. Fino a pochi anni fa le coste del Mediterraneo orientale (Grecia, Turchia, Libia, Cipro) erano i principali siti di nidificazione della Caretta caretta. Oggi si registra un cambiamento significativo: il numero di nidi è in forte aumento anche in Italia, Francia e Spagna, segno di una nuova preferenza territoriale da parte delle femmine nidificanti. Secondo gli studi scientifici, questo spostamento è legato anche al riscaldamento climatico: il Mediterraneo si riscalda più rapidamente della media globale (+20%), con temperature superficiali estive che raggiungono i 30 °C. Tuttavia, molte delle spiagge italiane interessate dalle nidificazioni coincidono con aree turistiche molto frequentate, dove le attività balneari possono rappresentare una minaccia per le uova e i piccoli.

Legambiente ha lanciato i “protocolli Amici delle tartarughe” nell’ambito del progetto Life Turtlenest, stipulati con Comuni, aree protette e stabilimenti balneari. L’obiettivo è ridurre le interferenze umane e garantire nidi più sicuri lungo tutta la costa italiana. Ad oggi hanno aderito 119 Comuni, 38 aree marine protette e 200 lidi. Inoltre Legambiente ha realizzato specifiche Linee Guida per la riduzione dell’inquinamento luminoso, rivolte sia agli amministratori locali sia ai gestori dei lidi, importanti per evitare il disorientamento dei piccoli al momento della schiusa. Il Tarta Beach Tour, la campagna itinerante di sensibilizzazione che da Nord a Sud sta attraversando 15 località italiane dove la specie nidifica, porta sulle spiagge laboratori per bambini, giochi educativi, incontri divulgativi con esperti e attività sul campo dedicate alla protezione dei nidi.