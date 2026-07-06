Mondo del giornalismo lucano in lutto. Si è spento ieri a Potenza all’età di 74 anni Renato Cantore, giornalista e scrittore. In Rai dal 1979 nella redazione lucana, ne divenne caporedattore dal 1999 e ricoprì la carica per oltre dieci anni.

Nel 2010 ha diretto il Tgr della Puglia e poi ottenne l’incarico di coordinare la produzione di tutti i telegiornali regionali per i 150 anni dell’Unità nazionale. Dal gennaio 2012 ha curato l’informazione del Tgr da e per le comunità regionali italiane nel mondo. Nel luglio 2015 è stato nominato vice Direttore della Testata Giornalistica Regionale della Rai, con la responsabilità delle redazioni di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, dell’informazione politica e delle campagne sociali della testata.

E’ stato inoltre autore di testi per programmi radiofonici e televisivi oltre che di saggi su illustri lucani.

L’ultimo saluto sarà dato questa mattina nella Cattedrale di San Gerardo.

“Con la scomparsa di Renato Cantore la Basilicata perde un giornalista di grande spessore, che ha interpretato la professione con rigore, passione e profondo senso del servizio pubblico – commenta il Presidente della Regione Vito Bardi – Attraverso il suo lavoro ha raccontato la nostra terra con competenza e autenticità, contribuendo a custodirne la memoria e a valorizzarne l’identità. Negli ultimi anni aveva dedicato un impegno particolare alla figura di Rocco Petrone, facendo conoscere a tanti lucani il contributo di un nostro illustre conterraneo alla conquista dello spazio e rafforzando il legame tra la Basilicata e la sua vocazione nel settore dell’aerospazio. Il suo esempio e le sue opere resteranno un patrimonio prezioso per la nostra comunità. Alla sua famiglia, ai colleghi della Rai e a tutti coloro che gli hanno voluto bene rivolgo, a nome mio e dell’intera Giunta regionale, le più sincere e sentite condoglianze”.