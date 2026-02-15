Momenti di apprensione nella serata di ieri a Sapri, dove un uomo di origini romane è stato recuperato in mare lungo il litorale cittadino.

L’allarme è scattato nelle ore serali, quando è stata segnalata la presenza di una persona in difficoltà in acqua, nel tratto di costa all’altezza dell’ex hotel Traiano. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri e i sanitari del 118, con il supporto dell’unità New Geo, che hanno raggiunto l’uomo e lo hanno messo in sicurezza.

Il recupero è avvenuto in un breve tratto di spiaggia, consentendo il successivo trasferimento a terra e l’affidamento alle cure mediche.

Al momento del soccorso, l’uomo non aveva documenti con sé, circostanza che ha reso inizialmente più complesse le operazioni di identificazione. Una volta giunto in ospedale, tuttavia, avrebbe fornito le proprie generalità ai sanitari.

L’uomo è attualmente ricoverato presso l’ospedale di Sapri e, secondo le prime informazioni, apparirebbe in buone condizioni di salute, vigile e cosciente. Il personale medico sta monitorando il quadro clinico che non desterebbe particolare preoccupazione.

Restano invece da chiarire le cause che hanno portato l’uomo a finire in mare.

Al momento non vi sono conferme ufficiali sull’accaduto: non è esclusa l’ipotesi di un gesto volontario ma si tratta di valutazioni ancora al vaglio degli inquirenti.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e fare piena luce sull’episodio.