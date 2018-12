Molesta una minorenne su un autobus a Roma. Immigrato pakistano rintracciato a Potenza e arrestato

Ha più volte palpeggiato una minorenne su un autobus della linea urbana a Roma, tanto da diventare un vero e proprio incubo. Per questo motivo la Polizia ha scoperto ed arrestato a Potenza un immigrato pakistano, che da poco si era spostato dalla Capitale al capoluogo lucano.

Il 39enne era diventato il tormento della ragazzina, infatti, incurante della presenza di altre persone sull’autobus, la molestava di continuo. Era proprio la calca ad aiutare il pakistano a toccare la minorenne in più parti del corpo. L’uomo le avrebbe anche offerto dei soldi per soddisfare le sue voglie.

La minorenne ha sempre respinto, in tutti i modi, il pakistano sull’autobus della linea 80 che collega Porta di Roma a Piazza Venezia. Quando la situazione è diventata ingestibile e non più sopportabile, la ragazzina ha raccontato tutta alla mamma, che ha denunciato l’accaduto alla Polizia, fornendo anche elementi utili per rintracciarlo.

Gli agenti del Commissariato Fidene Serpentara sono riusciti ad identificare il pakistano che è stato successivamente arrestato a Potenza, dopo il provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Roma e dopo le indagini condotte dagli agenti di Polizia.

Dovrà rispondere di violenza sessuale su minore.

– Claudio Buono –