Oggi, 15 febbraio, in occasione del trentennale della legge contro la violenza sessuale, in tutto il Paese si riempiranno oltre 100 piazze per dire No al ddl Bongiorno. A promuovere la mobilitazione è il laboratorio permanente “Consenso Scelta Libertà”, composto da varie realtà della società civile. Il comitato Se non ora quando-Vallo di Diano aderisce idealmente all’iniziativa, consapevole del rischio che le donne tornino a essere costrette a dimostrare di aver resistito, di aver detto no ad un rapporto sessuale forzato.

“Sono serviti 50 anni per essere considerate persone. Ne sono bastati 30 per tornare al punto di partenza – si legge – Dal 1946 al 1996, la violenza sessuale era definita come un reato contro la pubblica morale. Finalmente, grazie al lavoro instancabile di tutto il movimento delle donne, il 15 febbraio 1996 è stata approvata la legge 66/1996 che inserisce la violenza sessuale tra i crimini contro la persona” (Laboratorio Consenso Scelta Libertà)”. .

“La nuova proposta della senatrice Giulia Bongiorno – prosegue il testo – attiva meccanismi molto pericolosi per le donne: ‘contro la volontà’ e ‘con il consenso’ non sono ovviamente la stessa cosa. Anziché affermare il principio che la libertà di autodeterminazione sessuale è una scelta frutto di una volontà attiva e consapevole, si rischia di approdare a un modello basato sul chi tace acconsente. La considerazione della situazione e del contesto è una formulazione che rischia di aprire ad alibi e giustificazioni riconducibili al non avevo capito. Anche il no diventa oggetto di valutazione, di interpretazione in base a situazione e contesto. Infine, questa proposta di modifica dell’art.609 bis del Codice penale non considera l’incapacità di reagire per paura, asimmetria di potere o di esperienza, per soggezione o dipendenza, per le tante possibili condizioni di vulnerabilità”.

Il comitato Se non ora quando-Vallo di Diano aderisce alla odierna mobilitazione, per ribadire che senza un consenso esplicito e libero si tratti sempre di stupro. E’ pienamente convinto che la proposta di riforma dell’articolo 609 bis, ossia il ddl Buongiorno approvato lo scorso 27 gennaio dalla Commissione Giustizia del Senato, intervenga sulla definizione giuridica del consenso in modo ambiguo, spostando l’attenzione e il peso della prova sulle vittime, facendo così regredire di trenta anni il contesto normativo alla base della legge del 1996. E, peraltro, contraddicendo ai più recenti orientamenti della Corte di Cassazione che sanciscono come il consenso agli atti sessuali debba essere attuale e persistere durante tutto il rapporto. Ossia che un rapporto sessuale, senza una chiara manifestazione del consenso, sia reato.