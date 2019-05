Mobilità sostenibile. Dalla Regione Campania 46 milioni di euro per la sperimentazione di tecnologie

La Regione Campania ha approvato l’avviso pubblico per la selezione della piattaforma tecnologica di filiera per la Mobilità sostenibile e sicura, la cui dotazione finanziaria complessiva è pari a 46 milioni di euro. La finalità dell’intervento è supportare la diffusione di nuovi modelli di mobilità sostenibile e sicura attraverso il sostegno alla ricerca e sviluppo delle tecnologie di “smart mobility” e alla sperimentazione di prototipi che vedranno coinvolti partenariati stabili tra imprese e organismi di ricerca e i Comuni delle aree interne, opportunamente selezionati per supportare lo sviluppo di luoghi di sperimentazione in ambiente reale.

La piattaforma tecnologica di filiera per la Mobilità sostenibile e sicura dovrà promuovere, da un lato, lo sviluppo di innovazioni radicali in grado di favorire processi di specializzazione intelligente del tessuto produttivo regionale in un’ottica internazionale e processi di attrazione sul territorio regionale di nuovi attori, e dall’altro, consentire, in una prospettiva di sviluppo socio-economico, la sperimentazione di tecnologie e modelli innovativi di mobilità.

La Regione intende attuare un’azione di sistema in grado di favorire l’aggregazione tra gli attori della filiera tecnologica dei trasporti di superficie e logistica attraverso il sostegno a partenariati qualificati tra grandi imprese, PMI e organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, supportando dai processi di sviluppo e progettazione a quelli di sperimentazione e di diffusione di tecnologie sostenibili, valorizzare le innovazioni di smart mobility delle imprese e incentivare la domanda di innovazione per la mobilità sostenibile e sicura della Pubblica Amministrazione mediante il coinvolgimento diretto dei Comuni che avranno un ruolo attivo nel supportare la sperimentazione reale attraverso strumentazioni installate in loco e la riqualificazione delle infrastrutture urbane.

L’attuazione del bando in concreto prevede il sostegno alle imprese, agli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza e agli intermediari dell’innovazione attraverso incentivi a investimenti in infrastrutture di ricerca, attività di sperimentazione e di divulgazione dei risultati. Il sostegno economico verrà concesso sotto forma di contributo in conto capitale e contributo alla spesa ed è rivolto a Consorzi, Società Consortili e Reti di impresa, in grado di aggregare almeno 10 soggetti, quali grandi imprese, PMI e organismi di ricerca che propongano un Piano di sviluppo strategico con investimenti ammissibili per almeno 25 milioni di euro. L’avviso è finanziato con fondi a valere sul POR Campania FESR 2014-2020 e l’ambito di intervento riguarda i processi di specializzazione intelligente del dominio tecnologico-produttivo dei trasporti di superficie e logistica rispetto alle tematiche di sviluppo della mobilità del futuro.

“Attraverso questo bando – ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca – la Regione Campania vuole mettere in campo soluzioni concrete e innovative per la mobilità del futuro per fare delle nostre città dei luoghi sempre più vivibili, sostenibili e sicuri. La nostra regione produce straordinarie conoscenze che debbono trasformarsi in opportunità economiche per la collettività. È necessario sostenere azioni di sistema che siano in grado di generare sviluppo per il territorio sperimentando nuove conoscenze, realizzando nuovi prodotti e nuovi servizi. E’ un ulteriore tassello nella crescita dei processi di ricerca e di innovazione dopo l’enorme azione nel campo della salute per il sostegno alla lotta delle patologie oncologiche“.

– Chiara Di Miele –