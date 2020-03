Misure di contenimento del Coronavirus. Nuovi orari delle Filiali della Banca Monte Pruno

Al fine di attivare ogni misura utile al contenimento della diffusione del virus COVID-19 vengono fornite le seguenti indicazioni organizzative relative alla rete filiali della Banca Monte Pruno. Le misure sono finalizzate a garantire la sicurezza di tutti nell’ambito della gestione dell’emergenza epidemiologica.

È evidente come la presenza in Banca debba essere esclusivamente limitata, come noto, allo svolgimento di operazioni strettamente urgenti ed inderogabili. Le misure sono valide per la settimana dal 23 marzo al 27 marzo, salvo proroghe. Viene confermato l’orario di apertura al pubblico dalle ore 8:30 alle ore 13:30.

Le Filiali di Teggiano, Sala Consilina e Padula resteranno aperte solo martedì 24 marzo e giovedì 26 marzo. Operativa per l’intera settimana la Sede di Sant’Arsenio.

Le Filiali di Marsico Nuovo e Villa d’Agri resteranno aperte solo martedì 24 marzo e giovedì 26 marzo. Operativa per l’intera settimana la Sede di Potenza.

Le Filiali di Mercato San Severino, Bracigliano, Montoro, Baronissi e Salerno resteranno aperte solo martedì 24 marzo e giovedì 26 marzo. Operativa per l’intera settimana la Sede di Fisciano.

Lunedì 23 marzo resteranno aperte le Filiali di Roscigno, Piaggine e Vallo della Lucania (chiuse le Filiali di Laurino e Rofrano). Martedì 24 marzo resteranno aperte le Filiali di Laurino e Rofrano (chiuse le Filiali di Roscigno, Piaggine e Vallo della Lucania). Mercoledì 25 marzo resteranno aperte le Filiali di Roscigno e Vallo della Lucania (chiuse le Filiali di Piaggine, Laurino e Rofrano). Giovedì 26 marzo resteranno aperte le Filiali di Laurino e Rofrano (chiuse le Filiali di Roscigno, Piaggine e Vallo della Lucania). Venerdì 27 marzo resteranno aperte le Filiali di Piaggine e Vallo della Lucania (chiuse le Filiali di Roscigno, Laurino e Rofrano).

I luoghi aperti al pubblico sono stati dotati di soluzioni disinfettanti e sono stati oggetto di sanificazione, di contingentamento della clientela, nonché di protezioni in plexiglass installate agli sportelli al fine di evitare, ancor di più, eventuali rischi. È operativo, inoltre, il seguente contatto Whatsapp (393 9036428) per eventuali richieste/info. Sono, in ogni caso, disponibili i diversi sportelli ATM, tra cui quelli abilitati al versamento/prelievo di contante, versamento di assegni, ad effettuare bonifici, al pagamento di utenze. Si consiglia, infine, l’utilizzo di strumenti come l’Inbank, il quale permette di poter operare in completa sicurezza attraverso l’utilizzo di pc, smartphone, tablet.

Infine, corre l’obbligo di invitare la clientela a contattare telefonicamente la propria filiale di competenza prima di recarsi presso la stessa, al fine di verificare preventivamente se l’operatività risulti indispensabile ed indifferibile, limitando ogni tipo di spostamento dalla propria abitazione, in linea con le disposizioni in vigore.

“E’ indispensabile – fanno sapere i vertici della Banca Monte Pruno – ringraziare tutta la clientela per la cortese collaborazione avuta durante questo periodo così delicato e straordinario, scusandoci, fin d’ora, per eventuali disagi, ma con la certezza che con l’aiuto di tutti, al più presto, potremo ritornare alla normalità“.

– Chiara Di Miele –