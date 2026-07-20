Miriam Mazzali, artista e designer di monete originaria di Sala Consilina, realizza per il Vaticano una nuova moneta in argento raffigurante San Tommaso, legata a Papa Leone XIV.

Un incarico di grande prestigio per la professionista, che da anni ha trasformato la sua passione per l’arte e la precisione in una vera professione. Mazzali è designer e incisora di monete, ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Firenze e alla Scuola d’arte dei Carabinieri, fino all’esperienza nella Zecca di Stato.

La moneta riporta San Tommaso che sfiora la ferita di Gesù pronunciando le parole “Dominus meus et Deus meus”.

Ogni moneta nasce da un’idea che, attraverso bozzetti e modellazione, prende forma fino ad arrivare al conio finale: la giovane ha ricevuto la “promozione” al primo impatto rendedola artefice di un prezioso capolavoro.

“Volevo andare oltre la classica iconografia statica e raccontare un’emozione – ha raccontato Valentina a ‘La Nazione’ – ho voluto raccontare quel momento tra stupore ed emozione, il momento in cui il dubbio si scioglie e Tommaso sfiora la ferità di Gesù”.