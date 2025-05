Il Progetto M.I.M.E.S.I. (Minori Immigrati: Empowerment e Strategie d’Inclusione), cofinanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027, ha ufficialmente avviato il ciclo di formazione destinato agli operatori dei servizi pubblici e privati, con l’obiettivo di rafforzare le competenze nell’ambito dell’inclusione sociale dei minori stranieri.

La formazione, che prenderà il via il 9 maggio, si inserisce all’interno di un ampio programma di capacity building previsto dal progetto, sviluppato in collaborazione tra la Prefettura di Potenza e la Cooperativa ISKRA, e mira a migliorare la capacità di intervento degli operatori nel supporto a minori stranieri, in particolare quelli in condizioni di vulnerabilità psicologica.

Il ciclo di formazione prevede una serie di moduli su temi cruciali, tra cui l’inclusione scolastica, la gestione del conflitto interculturale e l’empowerment lavorativo, per un totale di 70 ore complessive. Ogni modulo affronterà temi specifici come l’identità dei minori migranti, la mediazione culturale nei servizi scolastici e l’approccio interculturale nei servizi sociali e di orientamento. La formazione sarà erogata, in questa prima fase da maggio a luglio, in modalità online.

Il progetto M.I.M.E.S.I., che ha come obiettivo principale la riduzione della vulnerabilità dei minori migranti e l’integrazione delle loro famiglie, prevede anche l’attivazione di gruppi di lavoro multidisciplinari, impegnati nella sperimentazione di percorsi personalizzati di inclusione scolastica e sociale, con un focus particolare sui Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA).

Le attività formative saranno parte di un percorso più ampio di governance integrata che coinvolge enti pubblici e privati e che prevede la creazione di una rete territoriale di supporto per facilitare l’integrazione dei minori migranti e delle loro famiglie, promuovendo strategie condivise tra i vari attori del territorio.

Per ogni modulo del corso sarà possibile iscriversi tramite i link che verranno pubblicati sui canali social della Cooperativa Sociale ISKRA e tramite la rete della Prefettura di Potenza. Il programma completo e ulteriori dettagli sono disponibili attraverso i contatti ufficiali del progetto. Per maggiori informazioni e per iscriversi è possibile mandare una mail all’indirizo progettomimesi.potenza.iskra@gmail.com o telefonare al 339-1448687.