Minorenne alla guida di un’auto sbanda in A2 tra Montecorvino e Battipaglia. Gravemente ferito

Attimi di paura questa mattina in autostrada A2 del Mediterraneo, al km 25+500, per un ragazzo di 13 anni che, alla guida di una Nissan Terrano, si è schiantato al bordo della strada per cause in corso di accertamento tra gli svincoli di Montecorvino e Battipaglia.

Il giovane potrebbe aver perso il controllo del veicolo per l’asfalto reso viscido dalla pioggia o per la scarsa pratica alla guida, considerata la sua età. Nell’impatto ha colpito anche una Fiat Panda che stava viaggiando in A2.

Il ragazzo è rimasto gravemente ferito e, dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in condizioni critiche in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’Anas per ripristinare la viabilità e gli agenti della Polizia Stradale per ricostruire la dinamica dell’incidente.

– Chiara Di Miele –