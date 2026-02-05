Prosegue senza sosta l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza nel contrasto ai reati riconducibili alla violenza di genere.

Nei giorni scorsi i Carabinieri, in un paese a nord del capoluogo potentino, hanno arrestato in flagranza di reato un 39enne ritenuto responsabile di atti persecutori.

L’intervento è scattato a seguito di una richiesta di aiuto pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112 da parte di una giovane donna. La vittima, che già dallo scorso agosto era costretta a subire vessazioni e violenze psicologiche da parte dell’ex compagno, ha allertato i militari dopo aver ricevuto l’ennesimo messaggio intimidatorio con il quale l’uomo le imponeva un incontro immediato sotto la propria abitazione.

La prontezza operativa dei Carabinieri ha permesso di raggiungere il luogo segnalato in pochi minuti, sorprendendo l’uomo mentre si trovava ancora appostato all’interno della propria auto nei pressi dell’abitazione della donna.

L’immediata ricostruzione dei fatti, supportata dalla denuncia-querela sporta dalla vittima, ha permesso di delineare un quadro di condotte maltrattanti e persecutorie scaturite dalla fine della loro relazione e culminate nell’episodio notturno che ha fatto temere per l’incolumità della giovane.

L’uomo è stato dichiarato in arresto e, dopo l’espletamento delle formalità di rito presso gli uffici dell’Arma, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Il GIP del Tribunale di Potenza ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri disponendo nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di dimora e del divieto di avvicinamento con apposizione del braccialetto elettronico.

Si precisa che il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che per l’indagato vige il principio costituzionale di presunzione di innocenza fino all’emissione di una sentenza definitiva di condanna.