Minaccia il suicidio dopo essere stato denunciato dalla moglie per maltrattamenti.

È accaduto a Salerno dove la Polizia di Stato – Sezione Volanti, in via Allende hanno notato un’auto che procedeva alternando brusche frenate ad accelerazioni repentine.

L’auto ha fermato la sua marcia all’altezza di un distributore carburanti dove gli agenti hanno notato che il conducente era in stato confusionale. L’uomo alla vista degli agenti si è chiuso all’interno dell’auto inserendo le sicure agli sportelli e impugnando un coltello di grosse dimensioni puntandoselo al petto e minacciando il suicidio.

La Polizia ha così allertato il servizio 118 che è intervenuto sul posto. Nel frattempo, L.M., 37enne, ha percorso un lungo tratto dell’arteria stradale contromano e si è dato alla fuga in direzione Pontecagnano.

E’ stato così avviato l’inseguimento di L.M. che si è poi fermato a Bellizzi nei pressi dell’abitazione della moglie ribadendo le sue intenzioni suicidarie.

Le trattative avviate dagli agenti hanno permesso di far desistere l’uomo dall’insano gesto, riuscendo dapprima a fare aprire le portiere dell’auto e subito dopo a farsi consegnare il coltello di circa 35 cm di lunghezza.

L.M. pochi giorni prima era stato denunciato dalla moglie per maltrattamenti. Temendo che potesse aver messo in atto altre azioni lesive, è stato effettuato un tempestivo controllo presso la sua abitazione per verificare lo stato di salute dei figli che erano regolarmente in casa, in compagnia della nonna materna.

Il 37enne è stato trasportato presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona e ricoverato presso il reparto di Psichiatria per gli ulteriori accertamenti del caso.

