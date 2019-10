Minaccia il padre con un coltello da cucina al culmine di una lite. Denunciato 17enne ad Agropoli

Minaccia il padre con un coltello da cucina al culmine di una furibonda lite.

Un 17enne è stato fermato dai militari della Compagnia di Agropoli mentre minacciava il genitore che spaventato ha allertato il 112.

L’intervento dei Carabinieri ha scongiurato il peggio: il ragazzo si è scagliato contro uno di loro ma fortunatamente è stato fermato senza esiti tragici.

Il 17enne è stato denunciato per minacce, lesioni, resistenza a un Pubblico Ufficiale, e affidato ai servizi sociali per la collocazione in una struttura dedicata.

– Claudia Monaco –