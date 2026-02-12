Pomeriggio di grande tensione oggi in Viale Amendola ad Eboli dove l’intervento tempestivo della Polizia Municipale ha evitato che una situazione di forte criticità sfociasse in tragedia.

Un 53enne, un operaio residente in zona, è stato fermato dagli agenti mentre, in evidente stato di agitazione psicofisica, minacciava di togliersi la vita davanti a un noto bar. L’uomo impugnava un coltello con una lama di 17 centimetri, puntandoselo alla gola e seminando il panico tra i passanti e i clienti delle attività commerciali.

A gestire la prima fase dell’emergenza sono state due agenti che, con grande freddezza e professionalità, sono riuscite ad approcciare l’uomo nonostante il rischio elevato, avviando un tentativo di mediazione per evitare il gesto estremo. Poco dopo, in ausilio, è giunta una seconda pattuglia del Comando locale. Grazie all’azione coordinata, l’uomo è stato bloccato e disarmato prima che potesse arrecare danno a sé stesso o ai cittadini presenti.

Sul posto è intervenuto immediatamente il 118. Data la gravità dello stato di alterazione e il forte shock riportato, l’uomo è stato preso in carico dai sanitari e trasferito d’urgenza presso l’ospedale “Ruggi” di Salerno, dove si trova attualmente ricoverato per gli accertamenti e le cure del caso.

L’arma è stata sequestrata e l’area è stata messa in sicurezza.