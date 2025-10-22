Perseguitava l’ex nonostante la loro relazione fosse finita, così è stato applicato un braccialetto elettronico e disposto il divieto di avvicinamento a carico di un 34enne originario di Battipaglia che vive a Misano Adriatico, in provincia di Rimini.

A sporgere denuncia è stata la vittima, la quale già dall’inizio della relazione aveva notato atteggiamenti aggressivi e offensivi da parte dell’uomo, rivolti tra l’altro anche alla madre.

La continua gelosia, le minacce di morte e presunte conoscenze nella criminalità organizzata hanno spinto la donna a rivolgersi ai Carabinieri.

A mettere fine alla vicenda è stata la misura cautelare emessa dal Gip su richiesta della Procura di Rimini.

L’uomo, accusato di minacce e atti persecutori, dovrà tenersi a una distanza di 800 metri dall’ex fidanzata, non potrà comunicare con lei né frequentare i suoi stessi luoghi e dovrà indossare il braccialetto elettronico.