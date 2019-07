Minaccia di impiccarsi al culmine di una lite in famiglia. 17enne salvato a Salerno dalla Polizia

Gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in salvo un 17enne che minacciava di togliersi la vita a Salerno.

L’intervento è scattato dopo la richiesta di aiuto lanciata dalla madre del ragazzo dopo una lite verbale per futili motivi.

Gli agenti della sezione Volanti della Questura di Salerno si sono addentrati in un terreno della zona collinare in cui si era allontanato il ragazzo che, fortemente agitato per la lite familiare, si era già arrampicato su un albero e minacciava il suicidio cingendosi il collo con una corda.

La Polizia ha soccorso il giovane sollevandolo dalla posizione che aveva assunto e, simultaneamente, tagliando la fune che aveva preparato.

Il 17enne è stato affidato alle cure del personale del 118 per le cure del caso.

– Claudia Monaco –