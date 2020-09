L’Associazione Internazionale Joe Petrosino di Padula, presieduta da Vincenzo Lamanna, i Comuni di Padula e Castelverde, con le relative Amministrazioni, esprimono vicinanza e solidarietà al testimone di giustizia Ignazio Cutrò, che nei giorni scorsi ha subito atti intimidatori con pedinamenti ed inseguimenti.

Da tempo, ormai, l’Associazione di Padula e i due Comuni, gemellati in nome delle attività portate avanti per ricordare la figura del poliziotto Joe Petrosino, hanno mostrato vicinanza a Cutrò e alle sue battaglie per rimarcare l’importanza dei testimoni di giustizia che, con le loro denunce, contribuiscono a smantellare la rete mafiosa e il malaffare.

“Siamo vicini ad Ignazio e rivolgiamo un appello forte allo Stato – dichiarano dall’Associazione e dai due Comuni – Ancora una volta teniamo alta l’attenzione sui testimoni di giustizia, chiedendo di attivare ogni controllo verso di loro, per tutelare la loro incolumità e quella delle loro famiglie”.

– Chiara Di Miele –