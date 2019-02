Militari sulla neve in Basilicata per dare informazioni ai giovani sui concorsi dell’Esercito Italiano

Nei giorni scorsi ad Abriola, nel comprensorio sciistico lucano Sellata – Arioso, l’Infoteam del Comando Militare Esercito “Basilicata” ha allestito un Infopoint direttamente sulle piste da sci per promuovere le opportunità concorsuali e professionali offerte dall’Esercito Italiano.

Numerosissimi giovani provenienti dalla Basilicata, Campania e Puglia, incuriositi anche dalla presenza dell’Esercito sugli sci, hanno potuto interfacciarsi direttamente con personale qualificato di Forza Armata che, per l’intera giornata, ha illustrato diverse tipologie concorsuali tra cui quella per l’accesso al Gruppo Sportivo dell’Esercito, per l’Accademia Militare di Modena, quella per Ufficiali a Nomina Diretta, per Allievi Marescialli, per le Scuole Militari ”Nunziatella” e “Teuliè”, per Volontari in Ferma Prefissata di un Anno, che prevede per il 2019 la disponibilità di 8000 posti suddivisi in 4 blocchi.

Inoltre gli sciatori hanno potuto conoscere la realtà della Riserva Selezionata e i compiti svolti dall’Esercito sia in contesto nazionale che internazionale oltre alla funzione “Dual Use” che consente alla Forza Armata di essere impiegata quale strumento operativo di pubblica utilità e protezione civile in supporto alla collettività nazionale.

“Le attività promozionali svolte dal Comando Militare Esercito Basilicata – come ha affermato il Comandante Colonnello Lucio Di Biasio – rientrano tra le opportunità di aderenza territoriale che l’Esercito pone in essere a vantaggio della collettività e rappresentano un momento di interazione e confronto con le nuove generazioni che intravedono la possibilità di mettere a frutto le proprie potenzialità considerando l’opportunità di una carriera a servizio della collettività”.

– Chiara Di Miele –