La Gelbison torna al successo dopo la bruciante sconfitta del turno precedente con la Reggina.

I rossoblù del presidente Maurizio Puglisi e del tecnico Massimo Agovino tornano dalla trasferta in terra sicula con una meritata e convincente affermazione che rilancia le quotazioni di Kosovan e soci di poter aspirare a entrare nel lotto delle migliori. Il tecnico dei cilentani presenta due novità nell’undici iniziale con l’impiego di Coscia e di Castro nel reparto avanzato.

La gara resta in equilibrio fino al minuto 39 quando una punizione di Semeraro viene finalizzata in modo vincente da un preciso colpo di testa di Viscomi. E con il vantaggio di una marcatura per i rossoblù si rientra negli spogliatoi.

Nella ripresa Catalano, trainer dei siciliani, cambia qualcosa ma è la Gelbison a raddoppiare: un cross di Coscia viene sfruttato in modo vincente da Kosovan per il momentaneo 0-2. Il Milazzo accusa il colpo ma trova la reazione e al minuto 38’ Curiale trova l’inzuccata vincete che riapre i giochi, ma in pieno recupero Greco incappa nella seconda ammonizione e lascia i suoi in dieci e nell’ultimo minuto l’arbitro assegna un rigore ai cilentani.

Sul dischetto si presenta Ferreira, il quale non sbaglia e firma il definitivo 1-3 e regala tre punti che fanno salire la Gelbison a quota 30.

Domenica al “Giordano” di Castelnuovo Cilento arriva il Castrumfavara, penultimo in graduatoria, ma che nell’ultima uscita ha battuto la Vibonese 2-1 e prova la risalita dalla zona minata.