Continuano i successi per il ballerino e coreografo di Sala Consilina Antonio Barone che sarà il Cast Manager della Cerimonia di chiusura Olimpica e della Cerimonia di apertura Paralimpica dei Giochi invernali Milano Cortina 2026.

Le cerimonie si terranno il 22 febbraio e il 6 marzo all’Arena di Verona e sono prodotte da Filmmaster. Il ballerino salese con alle spalle già una straordinaria carriera è “infinitamente grato e orgoglioso”.

Antonio ha mosso i primi passi nel mondo della danza proprio nel suo paese natio, poi si è formato presso l’Associazione Danzatori Italiani di Roma e ha subito iniziato la sua carriera come danzatore professionista in compagnie italiane e straniere calcando i più importanti palcoscenici e incontrando grandi nomi.