Mike Priore, giovane cantautore originario di Atena Lucana, ha scritto un brano dedicato alla vicenda che ha colpito Genova e tutti gli italiani lo scorso 14 agosto, quando è crollato il Ponte Morandi e sono morte decine di persone.

“Un silenzio che fa paura” è il titolo dell’inedito uscito il 15 febbraio che racconta la storia di due famiglie italiane in partenza per un viaggio, motivate da speranza e gioia.

“Nei giorni della caduta del ponte a Genova ero libero da impegni lavorativi, ho iniziato a riflettere sull’accaduto e ho scritto questo brano descrivendo due storie vere di famiglie italiane. Ho cercato di raccontare il lato umano della vicenda, poiché chiunque potrebbe trovarsi in quella situazione e soprattutto ho voluto lanciare un messaggio di speranza per andare avanti – dichiara Mike Priore – Ho concluso il video con la frase ‘Il mistero del silenzio è che non fa mai sempre lo stesso rumore’ perché credo non esista cosa più brutta del silenzio, paradossalmente fa paura e quando succedono questi spiacevoli episodi resti senza parole“.

Il Comune di Genova supporta questo brano e tutti i ricavi saranno devoluti in beneficenza per le persone che hanno perso tutto dopo il crollo del Ponte Morandi.

“Un piccolo gesto per regalare un sorriso ai bambini o per fare la spesa alle famiglie ancora senza casa – conclude Mike– Sono diversi anni che vivo da solo e sto conoscendo un lato della vita fino ad ora sconosciuto, racchiuso in gesti quotidiani che ti permettono di apprezzare il valore immenso della famiglia“.

Il brano “Un silenzio che fa paura” è un inedito a cui farà seguito un album. La passione per la musica ha accompagnato Mike fin da bambino, oggi lavora come fonico ma ama scrivere e comporre canzoni, infatti in passato ha già inciso un album con 10 canzoni.

– Rosanna Raimondo –