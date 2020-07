Migranti positivi al Covid in Basilicata. Iniziato il trasferimento all’ospedale del Celio di Roma

Nelle scorse ore è cominciato il trasferimento verso l’ospedale militare del Celio di Roma di una parte dei 38 migranti bengalesi giunti dalla Sicilia il 15 luglio scorso e risultati positivi al Coronavirus al loro arrivo in Basilicata.

Il trasferimento è stato disposto dal ministro della Salute, Roberto Speranza.

I migranti l’11 luglio sono sbarcati a Lampedusa dalla Libia e dopo sono stati trasferiti ad Agrigento. Da qui sono partiti per la Basilicata dove in seguito sono risultati positivi al virus dopo l’effettuazione del tampone. I bengalesi sono stati accolti in una struttura di Potenza e in una ad Irsina, in provincia di Matera.

Secondo quanto asserito dalle Autorità competenti i migranti non avrebbero avuto contatti all’esterno ma sarebbero stati messi in isolamento al loro arrivo nelle strutture.

– Chiara Di Miele –