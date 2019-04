Sono diversi i giovani “cervelli” del Vallo di Diano che, dopo articolati e complessi percorsi di studio, intraprendono percorsi professionali brillanti. E’ il caso di Luigi Antonio Luciano, 25enne di Sala Consilina laureato in Ingegneria biomedica al Politecnico di Torino. Luigi, dopo essersi diplomato all’Istituto Tecnico per Geometri “De Petrinis’’, si è informato sugli ambiti di interesse e di ricerca del settore biomedico e ha scelto per il suo percorso universitario uno dei migliori Atenei di Ingegneria in Italia. Con impegno è riuscito a giungere presto alla laurea con una tesi sperimentale incentrata sullo sviluppo di un protocollo per la verifica e la validazione di un modello FE patient specific dell’articolazione di ginocchio con protesi totale durante movimento passivo. Oggi, insieme ad alcuni colleghi, sta lavorando ad un progetto ambizioso che potrebbe rendere migliore la vita delle persone a cui è stato amputato un arto.

In cosa consiste il ruolo dell’ingegnere biomedico?

“Non è un sanitario nè un biotecnologo, ma un ingegnere con conoscenze fortemente interdisciplinari che applica i metodi propri e le discipline dell’ingegneria alla soluzione di problemi di carattere medico e biologico, ad esempio collaborando alla progettazione, realizzazione e gestione di dispositivi medici. L’Ingegneria biomedica è uno dei settori più in voga nel mercato di lavoro statunitense. Infatti il Governo americano ha identificato tale occupazione come quella a maggior tasso di crescita. In Europa la situazione non è molto diversa, dato che c’è crescente richiesta di salute da parte della popolazione, la necessità di gestire in maniera appropriata le tecnologie biomediche presenti nelle strutture sanitarie, la spinta nella realizzazione di dispositivi medici sempre più evoluti in un contesto nel quale il mercato dei dispositivi medici ha ormai raggiunto e superato quello del farmaco. L’ingegnere biomedico trova occupazione nelle aziende che sviluppano e producono dispositivi medici, in quelle di servizi che operano nel settore della gestione delle tecnologie sanitarie, in quelle sanitarie all’interno di servizi di ingegneria clinica e nelle aziende che commercializzano dispositivi medici fornendo assistenza post-vendita al cliente. Si può affermare che l’Ingegneria biomedica offre la concretezza di un futuro lavorativo mantenendo come focus la persona“.

Stai lavorando ad un progetto importante che servirà a facilitare le condizioni di vita di persone amputate. Di cosa si tratta?

“Insieme a cinque colleghi sto lavorando ad un progetto abbastanza ambizioso, basato sul ‘TARGET MUSCLE RE-INNERVATION’. E’ una tecnica che risponde al caso dell’amputato che ha perso un arto e, conseguentemente, i muscoli che controllano i segmenti articolari che permettono il movimento. La cosa interessante è che i nervi sono intatti dal sistema nervoso centrale fino alla zona dell’amputazione. L’idea del ‘Target muscle re-innervation’ si basa sul fatto che è il nervo a comandare il muscolo, pertanto se il muscolo è ormai perso, si cerca di trovare una re-innervazione alternativa per un preciso tendine che comandava il muscolo che fisicamente non c’è più. Ad esempio, si può provare a prendere il nervo che innerva l’estensore delle dita e a re-innervarlo in un muscolo ausiliario come il muscolo pettorale superiore. Poi si può prendere il nervo radiale che provvede all’estensione radiale del polso e lo si può portare sul capo sternale pettorale. Infine si può selezionare il nervo muscolo cutaneo e lo si collega al pettorale inferiore. Se la re-innervazione funziona, quando il soggetto ha intenzione di estendere il polso, parte un controllo dalla corteccia che viaggia sul nervo che è intatto e in questo caso raggiunge un muscolo che funziona ancora e può, quindi, contrarsi. L’azione porta, di conseguenza, alla contrazione del pettorale e non più dell’estensore del polso. Il muscolo pettorale, quindi, può essere usato come un amplificatore naturale del segnale nervoso. Così, per il controllo della protesi di arto superiore si andrà ad utilizzare un prelievo di tipo elettromiografico con una coppia di elettrodi posizionata sul muscolo re-innervato, ovvero il pettorale. Il vantaggio di tale tecnica è che il controllo diventa assolutamente naturale, perché non si chiede al soggetto di contrarre, ad esempio, il bicipite per fare una flessione del polso, ma si chiede, effettivamente, di pensare di compiere una flessione del polso, in quanto anche se la parte anatomica non è più presente, il controllo corticale esiste ed è intatto“.

Tu sei un giovane che ce l’ha fatta. Cosa consigli ai tanti giovani del territorio alle prese con le scelte del proprio futuro?

“Di non mollare, di credere nei propri sogni e di perseverare sempre. Per quanto possa essere difficile fare le valigie ed andare via di casa, a volte bisogna trovare il coraggio per farlo, serve a crescere ed allargare i propri orizzonti. Oltre ad essere altamente professionalizzante, l’università forma a livello caratteriale, psicologico, serve a responsabilizzarti e a scoprire le tue qualità. In ognuno di noi c’è un piccolo fuoco, che va alimentato ogni giorno con la voglia di conoscenza, con la curiosità di spingersi oltre i propri limiti e con la voglia di fare, fare e ancora fare. Ragazzi mettetevi alla prova, avete un sogno?! Bene, perseguitelo! Fissatevi un obiettivo e non perdetelo mai di vista! Gli sbocchi lavorativi non devono costituire un problema, nessuno può prevedere il futuro e qualsiasi professione potrebbe non garantire un lavoro vicino casa. L’importante nella vita è fare quello che ci piace con passione e competenza, il dove è soltanto un tassello che si incastona in un puzzle molto più grande. Scegliere di realizzare un sogno può portare a tante privazioni, sacrifici, rinunce, ma sono certo che l’impegno verrà sempre ripagato a dovere. Spero che la mia esperienza possa motivare ancora di più chi già ha intrapreso questa strada ed essere di ispirazione per quei tanti ragazzi che avranno voglia di intraprenderla in futuro”.

– Chiara Di Miele –