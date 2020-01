Migliorano le condizioni della donna finita in mare ad Agropoli. Si indaga per risalire all’identità

Buone notizie arrivano dall’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania riguardo alle condizioni di salute della donna caduta in mare due giorni fa ad Agropoli.

Nelle ultime ore, infatti, è migliorato il quadro clinico inizialmente drammatico. La malcapitata, residente a Perdifumo, è stata ritrovata dagli uomini della Capitaneria di Porto di Agropoli nelle acque adiacenti il porto, in zona Rupe.

Ad avvistarla è stato un passante che subito ha messo in moto la macchina dei soccorsi. Gli uomini della Capitaneria di Porto, infatti, con l’aiuto dei Palombari della Marina Militare, sono riusciti a recuperare la donna che successivamente è stata trasportata dai sanitari del 118 di Agropoli presso il nosocomio di Vallo della Lucania in condizioni disperate.

Con il passare delle ore, però, le condizioni di salute sono migliorate e la malcapitata, ancora ricoverata nel reparto di Rianimazione, è riuscita a dare ai medici alcuni dati relativi alla sua provenienza.

Le indagini in corso proseguono a ritmo serrato e sono affidate agli uomini della Guardia Costiera di Agropoli agli ordini del Tenente di Vascello Giulio Cimmino. Sono infatti ancora ignote le cause che hanno portato la donna a finire in acqua.

Non ci sarebbero immagini delle telecamere di videosorveglianza che possano chiarire cosa davvero sia accaduto.

– Maria Emilia Cobucci –

