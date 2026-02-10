Incentivare le imprese alla realizzazione di progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature da lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per ridurre in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare l’efficienza e la sostenibilità complessiva e diminuire i livelli di rumorosità, il rischio infortunistico o quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali: è questo lo scopo del Bando ISI INAIL.

L’iniziativa è rivolta alle imprese iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e agli Enti del Terzo settore e sono ammessi progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici, per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, per la riduzione dei rischi infortunistici, per la bonifica da materiali contenenti amianto, per micro e piccole imprese operanti in specifici settori e nella produzione primaria di prodotti agricoli.

Quali sono le risorse economiche destinate ai finanziamenti? Quali le modalità e le tempistiche di presentazione della domanda? E in che modo Confesercenti Vallo di Diano può aiutare imprese e cittadini a partecipare all’avviso? Lo spiega la dottoressa Maria Antonietta Aquino.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, resta a disposizione di quanti vogliono chiedere ulteriori informazioni ed è raggiungibile, oltre che in sede, anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975-527277 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.