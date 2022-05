Microdelinquenza in Campania. De Luca: “Togliere il Reddito di Cittadinanza a chi non manda i figli a scuola”

Togliere il Reddito di Cittadinanza a chi non manda i figli a scuola è una delle proposte che il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sta valutando per combattere la microdelinquenza.

“Dobbiamo fare un discorso di verità e non dobbiamo farci male. Gli episodi di microdelinquenza ci sono in tutte le grandi aree urbane, ci può essere un eccesso in una città o in un’altra, ma è un problema che riguarda tutte le aree urbane. Ci sono fenomeni di microdelinquenza in tante città del Nord – commenta – Detto questo c’è un problema e una grande preoccupazione nell’opinione pubblica. Bisogna mettere in campo sia le iniziative formative sia interventi repressivi. Per i cittadini normali conta la vita di oggi non la rigenerazione delle società. Un padre di famiglia vuole stare tranquillo oggi”.

Incalzato dai giornalisti, a margine della conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia sui progetti del Teatro San Carlo, ha espresso i suoi pensieri su un fenomeno sempre più diffuso.

“Credo ci debbano essere anche decisioni sul piano penale perché non mandare a scuola i figli è un reato. Non solo provvedimenti amministrativi che possono essere utili ma anche penali. Chi non manda a scuola i figli compie un reato e dev’essere perseguito anche sul piano penale”, conclude.