Michele Palmieri di Roscigno nominato Coordinatore Giovanile della Lega per il Vallo di Diano

Michele Palmieri di Roscigno è il nuovo Coordinatore Giovanile della Lega per il Vallo di Diano.

La comunicazione della nomina giunge da Tiziano Sica, Coordinatore Provinciale Giovanile del partito di Matteo Salvini, che ha provveduto ad affidare il coordinamento valdianese al giovane roscignolo che è anche rappresentante della Consulta dell’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano a cui è iscritto.

Michele è il figlio del sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, e dimostra, nonostante la giovane età già un vivo interesse per la politica e per il territorio in cui la sua famiglia ha scelto di farlo crescere dopo aver lasciato Roma per trasferirsi negli Alburni.

“Cercherò nel mio piccolo, coinvolgendo soprattutto i giovani del Vallo di Diano, di rendere la nostra zona a Sud di Salerno, una zona in cui vigono il rispetto delle regole, la legalità e la sicurezza – afferma il giovane coordinatore – Stiamo vivendo un periodo nel quale i giovani sono allo ‘sbaraglio’, e il mio obiettivo è quello di educare i miei coetanei e non solo, mettendomi anche in discussione, al rispetto delle regole, al rispetto delle persone e alla legalità“.

– Chiara Di Miele –