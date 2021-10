“Mi Voglio Bene”. Dal 5 al 25 ottobre il tour per gli screening oncologici gratuiti dell’ASL Salerno

Al via “Mi Voglio Bene 2021”, la campagna di screening oncologici dell’ASL Salerno. Dal 5 al 25 ottobre il tour attraverserà in 16 tappe tutta la provincia di Salerno. Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 medici in piazza e controlli gratuiti per la prevenzione dei tumori, tra cui Pap-test (donne 25-64 anni), Mammografia (donne 50-69 anni), screening del melanoma per tutti e del cancro del colon-retto (uomini e donne 50-74 anni).

Si parte il 5 ottobre a Salerno in Piazza della Concordia, mentre il 12 ottobre il tour continua a Battipaglia in Piazza Amendola e il 14 a Capaccio in Piazza Santini, mentre il 15 ottobre gli screening saranno effettuati in Piazza Vittorio Veneto ad Agropoli.

Il 18 ottobre è la volta di Vallo della Lucania con la tappa in Piazza Vittorio Emanuele, il 19 ottobre in Corso Italia a Sapri e il 20 a Policastro Bussentino. Il tour farà tappa a Sala Consilina il 21 ottobre, mentre il 22 sarà il turno di Oliveto Citra in Piazza Europa.