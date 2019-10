Il Comando Provinciale Carabinieri di Salerno sta seguendo con attenzione il fenomeno delle truffe agli anziani attuando una politica di costante prevenzione e repressione.

I Carabinieri della Compagnia di Battipaglia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare per il reato di estorsione nei confronti di un 22enne napoletano, pluripregiudicato, che nel novembre 2018 ha messo in atto la classica truffa dell’incidente. Il giovane avrebbe fatto credere ad un’anziana donna che viveva sola, che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente. Fingendosi dapprima avvocato e poi carabiniere, è riuscito a farsi consegnare 40mila euro circa. Accortasi del raggiro subìto, la povera vittima ha sporto immediatamente denuncia. Il truffatore è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione.

Anche i Carabinieri della Compagnia di Eboli, grazie a mirate attività d’indagine, hanno arrestato un 18enne, originario sempre di Napoli, per il reato di truffa aggravata e lesioni personali. Il ragazzo, infatti, si è finto amico fraterno del nipote della vittima riuscendo con astuzia a farsi consegnare la somma contante di 5mila euro. Tuttavia l’inganno è stato subito scoperto dalla vera nipote della malcapitata che è giunta nell’abitazione della nonna proprio mentre veniva messa in atto la truffa.

Il 18enne, trovandosi alle strette, ha colpito al volto una delle due donne. A nulla sono valsi i tentativi di dileguarsi perché è stato bloccato dai militari, prontamente allertati dalle vittime. Il giovane è stato arrestato e portato presso il carcere di Salerno Fuorni.

L’invito dell’Arma, ancora una volta, è quello di allertare il 112 in caso di tentativi di truffa.

– Claudia Monaco –