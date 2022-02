Metropolitana del Vallo di Diano. Il Comitato pro Ferrovia: “C’è già, è la Sicignano-Lagonegro”

Il presidente del Comitato per la riattivazione della ferrovia Sicignano-Lagonegro, Rocco Panetta e l’ingegnere Giancarlo Da Broi di Lecco, iscritto al Comitato stesso, hanno redatto un accurato lavoro a diversi esponenti delle istituzioni.

La documentazione è stato recapitata a Gianni Pittella, senatore e sindaco di Lauria, a Marzia Ferraioli, deputata, ai sindaci di Lagonegro, di Atena Lucana, di Brienza, di Pertosa, di Polla, al vicepresidente nazionale di Legambiente Zanchini e al TGR Basilicata.

“Le slides mettono in rilievo che, a differenza di quanto affermato dal consigliere regionale campano Cammarano, – fanno sapere dal Comitato – la metropolitana di superficie del Vallo di Diano di cui chiede la costruzione al Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile con fondi del PNRR già esiste ed è la linea Sicignano-Lagonegro, da riaprire al traffico commerciale e interconnettere ad Atena Lucana già da dicembre 2028 con collegamenti veloci da e per Salerno e Potenza, con la nuova tratta ad Alta velocità Battipaglia-Praia che entrerà in servizio solo a dicembre 2030″.

