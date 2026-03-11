Metacentro, con sede a San Rufo, è alla ricerca di varie figure
Metacentro, con sede a San Rufo, è alla ricerca di manutentori, istruttori sportivi e animatori per bambini.
Ciascuna figura verrà contrattualizzata con la tipologia di contratto coerente con le sue mansioni. La durata del contratto sarà quella dei Campi estivi, con eccezione di quello del manutentore che avrà una durata di 6 mesi.
Nell’invio del proprio curriculum vitae e professionale si prega di specificare:
- La mansione per cui ci si candida (preferibilmente solo una)
- Il titolo posseduto necessario per l’esercizio della collaborazione e relativo anno di conseguimento
- Eventuali esperienze di collaborazione sportiva pregresse con indicazione della durata e dei risultati conseguiti nel loro svolgimento
Le richieste dovranno pervenire a mezzo mail entro il 31 marzo all’indirizzo metacentrossd@gmail.com con oggetto “Candidatura per.. (scrivere la mansione)”
