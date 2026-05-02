Metacentro, con sede a San Rufo, è alla ricerca di istruttori sportivi e animatori per bambini e ragazzi
Metacentro, con sede a San Rufo, è alla ricerca di istruttori sportivi (nuoto, fitness, corsi di gruppo) e animatori per bambini e ragazzi.
- Requisiti richiesti:
– Persone dinamiche, solari e affidabili
– Spirito di squadra e voglia di crescere
- Cosa viene offerto:
– Ambiente giovane e stimolante
– Formazione e crescita professionale
– Contratto e compensi in linea con l’esperienza
– Possibilità di lavorare in un grande centro sportivo
E’ possibile inviare la propria candidatura alla mail metacentrossd@gmail.com . Per maggiori info: 0975/395074
– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –