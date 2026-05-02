Metacentro, con sede a San Rufo, è alla ricerca di istruttori sportivi (nuoto, fitness, corsi di gruppo) e animatori per bambini e ragazzi.

Requisiti richiesti:

– Persone dinamiche, solari e affidabili

– Spirito di squadra e voglia di crescere

Cosa viene offerto:

– Ambiente giovane e stimolante

– Formazione e crescita professionale

– Contratto e compensi in linea con l’esperienza

– Possibilità di lavorare in un grande centro sportivo

E’ possibile inviare la propria candidatura alla mail metacentrossd@gmail.com . Per maggiori info: 0975/395074

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –