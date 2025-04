Meta Centro di San Rufo per i prossimi campi estivi cerca persone di tutte le età per le seguenti posizioni:

animatori

assistenti spogliatoio

istruttori sportivi

E’ possibile inviare il proprio curriculum vitae e professionale alla mail metacentrossd@gmail.com entro il 26 aprile.

Si richiede disponibilità dal 16 giugno al 31 luglio per le ore mattutine dal lunedì al venerdì.

La richiesta, da presentare a mezzo mail, dovrà avere come oggetto “Candidatura per ……….. (scrivere la mansione per cui ci si candida)“.

