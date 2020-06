“Messaggi positivi sul web”. Il Movimento Italiano Genitori premia l’ironia di “Casa Surace”

Casa Surace è tra i canali Youtube premiati dal Movimento Italiano Genitori per “l’intramontabile ironia dei valori del Sud”.

L’Osservatorio Media del MOIGE ha quindi inserito anche “Casa Surace” nell’annuale guida Tv e Web con la prefazione di Anna Maria Tarantola, già Presidente RAI.

Sono circa 300 i prodotti televisivi e della rete recensiti da “Un anno di zapping… e di like 2019/2020”, guida giunta alla sua tredicesima edizione. Si tratta di un modo per monitorare tutti i programmi positivi e negativi che circolano sul web e in televisione.

Ben 222 i programmi e con contenuti reputati di qualità da vedere con la famiglia, 41 i sufficienti, 32 i bocciati e 39 i premi di quest’anno. I parametri vanno dal premio MOIGE fino al bidoncino del trash che indica i prodotti di scarsa qualità, volgari o che tendono a trattare con leggerezza temi importanti.

Un bel traguardo per nonna Rosetta ed i ragazzi di “Casa Surace” che inorgoglisce anche il Vallo di Diano per il risultato ottenuto.

– Claudia Monaco –