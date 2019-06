Messa in sicurezza strade provinciali. Al via lavori a Caggiano, Perito e Rofrano

Proseguono i lavori di manutenzione, miglioramento e messa in sicurezza della rete viaria programmati dalla Provincia di Salerno su tutto il territorio. Diversi i cantieri che verranno consegnati nei prossimi giorni: a Perito, sulla SP 56/a, ci saranno lavori di sistemazione e messa in sicurezza del piano viabile in tratti saltuari dal km 6+300 al km 9+300; a Caggiano, sulla SP 442, verranno effettuati dei lavori di segnaletica mentre sulla SP 18, tra Rofrano e Sanza, ci saranno degli interventi di miglioramento della sicurezza stradale.

“Nel comune di Perito – precisa il Presidente della Provincia, Michele Strianese – i lavori avranno inizio, condizioni meteorologiche permettendo, domani, 4 giugno, data in cui sarà sottoscritto anche il verbale di consegna dei lavori, al km 6+300 della SP n. 56/a, con l’esecuzione dei lavori di risagoma e rifacimento della pavimentazione a tratti saltuari in conglomerato bituminoso a caldo e successiva rullatura. L’importo netto è di 58.499,12 euro.



Nel comune di Caggiano, sulla S.P. n. 442, i lavori di segnaletica dovrebbero essere terminati entro il 28 giugno. L’importo è di 16.046,06 euro incluso oneri della sicurezza pari a 507,60 euro, al netto del ribasso d’asta. Infine nel comune di Rofrano nei prossimi giorni si procederà all’effettivo inizio delle lavorazioni lungo la tratta della SP 18, fra Rofrano e Sanza, valore finale dell’appalto di 27.578,85 euro.

Ovviamente inizio e conclusione dei lavori – conclude il Presidente Strianese – sono strettamente connessi alle condizioni metereologiche che in questo periodo sono particolarmente instabili. Quindi, tempo permettendo, gli interventi manutentivi sulle nostre strade proseguono. Mobilità e sicurezza sono fra i diritti primari del cittadino, per questo lavoriamo quotidianamente per tutelare una mobilità sicura per le nostre comunità. Ringrazio per il supporto il Consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Antonio Rescigno, e la Regione Campania, in particolare il suo Presidente, Vincenzo De Luca, per la particolare attenzione dedicata ai nostri territori.”

