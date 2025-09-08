La sindaca di Monte San Giacomo Angela D’Alto a distanza di pochi giorni dall’inizio dei lavori fornisce a cittadini e automobilisti un aggiornamento in merito alla messa in sicurezza della Provinciale 72a, la principale strada di accesso al paese.

“Mai come ora – afferma – la sicurezza stradale è una priorità. Per questo le istituzioni, ciascuna per le proprie competenze, devono mettere in atto tutte le azioni necessarie a garantire strade quanto più possibile percorribili. Stiamo terminando la messa in sicurezza del costone roccioso della nostra principale strada di accesso, che per anni ha creato enormi problemi dovuti alla caduta di pietre anche di grosse dimensioni“.

Ricordiamo che in queste settimane la strada è interdetta al traffico per consentire le operazioni di posizionamento della rete paramassi e le altre opere di messa in sicurezza.

“A tutti raccomandiamo comunque di essere prudenti, sia nel percorrere la variante in questo breve periodo che a lavori terminati. Senza la necessaria prudenza anche la strada più sicura può essere pericolosa” ha concluso la sindaca D’Alto.