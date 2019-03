Messa in sicurezza e adeguamento impianto di pubblica illuminazione ad Agropoli

Hanno preso il via da alcuni mesi, ad opera di Dervit Spa, gestore della pubblica illuminazione nell’ambito del Comune di Agropoli una serie di interventi di messa in sicurezza ed adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione.

I Lavori consistono, in particolare, nella sostituzione di pali e lampioni logorati dall’azione del tempo, di cavi rotti e cordine corrose. I lavori, ad oggi, hanno interessato: località Moio, via Campania, via Giotto, via Monzo, via della Lanterna. Al momento sono concentrati nell’area del lungomare San Marco.

Le operazioni, iniziate a partire da fine 2018, andranno avanti fino ad interessare l’intero territorio comunale e dove è possibile i cavi della pubblica illuminazione vengono interrati, operazione quest’ultima che al momento sta interessando via Montessori.

“Da diversi mesi – afferma il sindaco Adamo Coppola – in maniera silente, vanno avanti le operazioni di sostituzione di pali, lampioni e cavi sul territorio comunale. Una operazione che mette in sicurezza impianti datati e che potrebbero risultare pericolosi. Nel contempo badiamo all’estetica, ponendo, tra l’altro, in essere, dove possibile, l’interramento di cavi volanti”.

