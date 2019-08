“Meritare l’Italia”. Tommaso Pellegrino tra i docenti della scuola estiva di politica di Matteo Renzi

“Meritare l’Italia” è il nome della sua scuola estiva di politica che Matteo Renzi ha dedicato ai giovani di età compresa fra i 16 e i 30 anni e che in questi giorni si sta tenendo a Castelvecchio Pascoli, in provincia di Lucca.

Tra i docenti anche Tommaso Pellegrino, Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e sindaco di Sassano, che questa mattina è intervenuto davanti ai 224 ragazzi che si sono iscritti per prendere parte a questa importante esperienza formativa. Pellegrino ha toccato le tematiche che da sempre più gli stanno a cuore e sulle quali si è speso e si sta spendendo da tempo: l’ambiente e il rispetto delle bellezze naturalistiche e paesaggistiche che ci circondano.

“Sono stato invitato da Matteo Renzi ad intervenire alla sua scuola di politica – dichiara Pellegrino ad Ondanews – per discutere di ambiente e sostenibilità. E’ davvero una realtà interessante, in cui sono stati affrontati temi importanti e il confronto è altamente qualificato. Tante sono state le domande rivolte dai ragazzi che si sono mostrati molto interessati all’argomento, che finalmente in Italia viene affrontato a 360° e sta avendo molta attenzione da parte dei più giovani”.

Pellegrino, colpito dalla partecipazione dei ragazzi di “Meritare l’Italia”, sottolinea come nel corso della giornata siano venute fuori anche delle proposte interessanti da parte degli stessi iscritti alla scuola di formazione politica. “E’ stato proposto – spiega – di inserire nelle scuole l’educazione ambientale, come materia obbligatoria. Ai giovani presenti qui ho portato una serie di buone pratiche che abbiamo attivato nel territorio del Parco Nazionale. Per me partecipare come docente è motivo di grande soddisfazione“.

– Chiara Di Miele –