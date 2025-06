Dai dati Istat su bullismo e cyberbullismo nei rapporti tra i ragazzi presentato a Palazzo Chigi è emerso che un ragazzo su 5 è vittima di bullismo.

Il fenomeno si verifica maggiormente tra gli 11 e i 13 anni. Nel 2023 il 68,5% dei ragazzi ha dichiarato di essere rimasto vittima di almeno un comportamento offensivo non rispettoso o violento, online e offline, nei 12 mesi che precedono la rilevazione.

Dalla ricerca è emerso che esiste un divario nella presenza di episodi di bullismo tra Nord e Sud.

I dati sono stati commentati dalla ministra per la Famiglia Eugenia Roccella secondo cui la prevalenza di episodi al Nord può essere spiegata anche dalla “resistenza delle reti parentali al Sud. In molti casi ci sono ancora cugini, fratelli, zii e questo crea una sorta di rete di protezione per un bambino, un giovane. Mentre al Nord, soprattutto nelle grandi città, questa rete è smagliata”.

“Magari le persone sono lontane dalla famiglia d’origine – ha proseguito Roccella -. Non è che vogliamo tornare alle reti parentali se non ci sono, quello che vogliamo fare è cercare di sostituirle in qualche modo con un ‘welfare di prossimità’. Noi abbiamo pensato a questi Centri per la famiglia, su cui abbiamo investito per quest’anno 50 milioni e su cui vogliamo continuare a investire nei prossimi tre anni, creando una rete molto meglio distribuita sul territorio, dandogli dei compiti più precisi e facendo di questi Centri una sorta di CAF per la famiglia, che offrono servizi ma sono anche un hub che illustra ai cittadini i servizi per la famiglia presenti nel loro territorio e di cui spesso non sono a conoscenza”.

Questi dati fanno comprendere “quanto sia necessario intervenire immediatamente su più livelli, in modo strutturato e organico e mettendo al centro proprio bambini e bambine, adolescenti e giovani – ha affermato Giorgia D’Errico, Direttrice Relazioni Istituzionali di Save the Children -. E’ urgente investire in un’educazione digitale strutturata per prevenire e colmare lacune formative, che hanno un ruolo anche per la sicurezza online e quindi rispetto a fenomeni come il cyberbullismo. È arrivato il momento di riconoscere l’educazione digitale come uno strumento fondamentale e irrinunciabile per la crescita delle ragazze e dei ragazzi. Prepararli al mondo digitale significa fornire loro le competenze necessarie per esercitare pienamente i propri diritti di cittadinanza nel futuro”.