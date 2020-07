Memorial “Pinuccio Lamura”. Annullato il Torneo causa Covid, ma torna il Premio “Start Up Evolution 2020”

A causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19, la quarta edizione del Torneo di calcetto “Pinuccio Lamura”, dedicato al fondatore della DFL di Sala Consilina, quest’anno non si terrà.

La DFL, azienda tra le prime in Italia nella distribuzione di prodotti per ferramenta e promotrice del Torneo riservato alle aziende e agli Enti del Vallo di Diano, fa sapere che l’iniziativa riprenderà certamente dall’anno prossimo.

L’ormai tradizionale appuntamento aggregativo che si tiene per tradizione a cavallo tra luglio ed agosto, oltre allo scopo ludico, sin dalla nascita ha sostenuto l’Associazione Onlus ConRett di Sala Consilina, impegnata in prima linea per combattere la sindrome di Rett.

Anche se non si svolgerà il Torneo sportivo, quest’anno continua l’iniziativa abbinata, “Start Up Evolution 2020”, il Premio che sostiene i giovani talenti italiani e le loro idee imprenditoriali innovative. Anche questa iniziativa è nata per ricordare come merita Pinuccio Lamura, scomparso prematuramente e imprenditore sempre con un occhio proteso al futuro e alle giovani generazioni.

Nonostante le problematiche legate al Covid-19 la famiglia Lamura ha voluto fortemente portare avanti quello che ormai sta diventando un appuntamento fisso per le Start up. Presto verrà pubblicato il bando del concorso che avrà la più ampia diffusione sui mezzi di informazione.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.memorialpinucciolamura.it .

– Chiara Di Miele –