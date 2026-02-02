Maxi tamponamento sulla Tangenziale di Salerno in direzione Nord.

Prima dello svincolo di Mariconda 6 auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, gli agenti di Polizia Stradale e l’Anas per veicolare il traffico che risulta congestionato.

E’ stato richiesto, inoltre, l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Salerno per estrarre un uomo incastrato nelle lamiere della propria auto.

Lo sventurato è stato trasportato in ospedale grazie ai sanitari del 118.