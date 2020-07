Maxi sequestro nel Porto di Salerno. Giorgia Meloni: “La lotta al terrorismo islamico deve continuare”

“Complimenti alla Guardia di Finanza di Napoli e agli inquirenti della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea per la maxi operazione anti-droga nel Porto di Salerno che ha portato al più importante sequestro di anfetamine a livello mondiale”.

È quanto dichiara il Presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

“Parliamo di un carico di 84 milioni di pasticche con il logo ‘Captagon’ – afferma – per un valore complessivo di oltre 1 miliardo di euro. Una droga prodotta in Siria dall’Isis per finanziare la Jihad, utilizzata dai terroristi per inibire paura e dolore e che è stata usata anche nel terribile attentato del Bataclan a Parigi. La lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo islamico deve continuare senza sosta. Non abbassiamo la guardia”.

– Claudia Monaco –

Articolo correlato:

1/07/2020 – Maxi sequestro nel Porto di Salerno. Scoperte 14 tonnellate di anfetamine prodotte dall’Isis