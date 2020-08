Masso si stacca dall’Arco Naturale di Palinuro. Ferito un giovane turista sulla spiaggia

Poteva trasformarsi in una tragedia quanto accaduto ieri ad un turista piemontese a Palinuro. Come si legge in un articolo a firma del giornalista Vincenzo Rubano sul quotidiano “La Città di Salerno“, il 23enne è stato colpito da un masso staccatosi dal costone dell’Arco Naturale mentre si trovava sulla spiaggia a prendere il sole in compagnia della fidanzata.

Il ragazzo, rimasto ferito, è stato soccorso e trasportato presso l’ospedale di Sapri. Ha riportato la frattura della tibia ed una ferita lacero contusa.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione, la Guardia Costiera e gli agenti della Polizia Municipale.

Bisogna ricordare che l’area in cui si è verificato l’incidente è interdetta alle persone da diverso tempo e i lavori di consolidamento, così come annunciato dal sindaco Carmelo Stanziola, partiranno entro fine anno.

– Chiara Di Miele –