Mascherine con l’immagine dei Santi. La singolare iniziativa del parroco di Ricigliano sbarca su Canale 5

Don Vincenzo Ruggiero, parroco di Ricigliano, ospite su Canale 5 per presentare le mascherine con l’immagine dei Santi protettori.

Don Vincenzo è stato ospite questa mattina a “Mattino 5”, programma di informazione ed intrattenimento condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, per presentare un’iniziativa singolare.

Il parroco, infatti, negli scorsi giorni ha fatto realizzare a proprie spese centinaia di mascherine con l’immagine dei Santi protettori del paese ossia la Madonna Incoronata e San Cristoforo, donate poi a tutte le famiglie del territorio.

Sono già state consegnate circa 250 mascherine con il logo della parrocchia di San Pietro Apostolo e i Santi protettori e sono in arrivo anche per i residenti all’estero.

“Il messaggio è che la bocca parla dalla pienezza del cuore, così come contenuto nelle Scritture – ha dichiarato don Ruggiero – la presenza dei Santi, dei nostri Patroni, può essere un po’ una custodia alla nostra bocca per far uscire parole belle”.

Don Ruggiero, in diretta Skype, ha risposto alle domande della conduttrice Federica Panicucci, esprimendosi anche sulla possibile apertura delle chiese il 18 maggio. Il parroco ha già ipotizzato di celebrare messa o di confessare i fedeli all’aria aperta, magari sul sagrato della Chiesa, così da assicurare le distanze sicurezza.

– Serena Picciuolo –