Marsicovetere: sala giochi vince ricorso al Tar contro concessionaria che chiedeva sospensione della licenza

Una sala giochi di Marsicovetere decide di recedere dal contratto con una importante concessionaria italiana di gaming e la società intermediaria chiede al Tar Basilicata di annullare le altre licenze e bloccare quindi l’attività della sala giochi.

Ma ad avere ragione è proprio la sala giochi di Marsicovetere che continua la sua attività con un’altra concessionaria di gioco. È questa, in sintesi, la storia finita davanti al Tar Basilicata, che si è espresso sulla vicenda a seguito di un ricorso. Questi i fatti. Nel 2011 l’attività di Marsicovetere ha stipulato un contratto con la Global Starnet Limited, uno dei più grandi concessionari italiani presenti nel panorama delle gaming machine e con la Web Slot Italia, che fornisce gli apparecchi di gioco. L’attività nel giugno del 2018 ha comunicato alla Global Starnet Limited e alla Web Slot Italia la cessazione di efficacia del contratto, con invito a ritirare i relativi apparecchi. Ne è seguita prima la risoluzione contrattuale comunicata dalla Global Starnet e successivamente la richiesta al Tribunale di Roma di condannare la sala giochi al pagamento di 96mila euro come penali contrattuali.

Ma la società intermediaria (Web Slot Italia), nel febbraio 2020, ha impugnato davanti al Tar Basilicata licenze e atti autorizzatori della sala giochi di Marsicovetere contestando all’azienda che gestiva l’attività che la stessa si trova a meno di 500 metri da un luogo di culto (a 399 metri dalla Sala del Regno dei Testimoni di Geova). La normativa in materia prevede, infatti, che la distanza minima tra la sala giochi dai luoghi sensibili deve essere di 250 metri nei comuni con popolazione come Marsicovetere. La concessionaria italiana ha contestato anche una violazione circa il rilascio di due licenze di gioco con diversi concessionari. La sala giochi, infatti, ha continuato l’attività con un’altra concessionaria. Si sono costituite in giudizio l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la Questura di Potenza e anche la società che gestisce la sala giochi di Marsicovetere, che hanno sostenuto l’infondatezza e inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. L’udienza ultima si è tenuta il 6 ottobre scorso al Tar di Basilicata (presidente Fabio Donadono, consigliere estensore Pasquale Mastrantuono, primo referendario Benedetto Nappi).

Nella discussione del 6 ottobre è stato sottolineato come il collaudo della sala giochi fosse stato chiesto l’1 agosto 2019 e rilasciato prima dell’entrata in vigore della legge della Regione Basilicata sulla disciplina del gioco d’azzardo e delle distanze da rispettare. Secondo il Tar, la società ricorrente Web Slot Italia “non ha alcun interesse ad impugnare le licenze e gli atti autorizzatori rilasciati per l’esercizio della stessa sala giochi, in quanto il precedente concessionario Global Starnet Limited con raccomandata del 2 agosto 2019 ha risolto il predetto contratto del 4 febbraio 2011 e dopo tale data la controinteressata B&C Service S.r.l. ha stipulato, nella qualità di esercente e gestore della sala giochi di cui è causa, un nuovo contratto con l’unico attuale concessionario del servizio di raccolta del gioco lecito mediante gli apparecchi di intrattenimento, vale a dire Sisal Entertainment Spa”.

Ne è conseguita, quindi, l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. La Società Web Slot Italia è stata condannata dal Tar al pagamento delle spese di giudizio per 3000 euro, oltre gli accessori a favore della Questura di Potenza e dell’Agenzia delle Dogane e al rimborso forfettario a favore della sala giochi di Marsicovetere.