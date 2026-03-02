Un altro traguardo centenario nelle terre lucane.

Ieri la signora Rosina Cianciarulo ha raggiunto un secolo di vita. A Marsico Nuovo la centenaria ha festeggiato il traguardo di longevità tra l’affetto della famiglia e dell’intera comunità.

Il sindaco e l’Amministrazione comunale hanno celebrato nonna Rosina con grande gioia.

“Oggi è un giorno speciale per la nostra comunità – ha detto il sindaco Massimo Macchia – L’Amministrazione rivolge i più sentiti auguri alla nostra concittadina che ha raggiunto il traguardo straordinario dei 100 anni. Un secolo di vita rappresenta un patrimonio prezioso di memoria, esperienza e valori che appartengono a tutti noi. La sua storia è testimonianza di forza, dignità e amore per la vita. A nome dell’intera cittadinanza, esprimiamo profonda gratitudine e affetto, augurandole ancora serenità, salute e tanti momenti di gioia. Buon compleanno a te Rosina e auguri alla tua famiglia”.