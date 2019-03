I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Salerno negli ultimi giorni hanno arrestato quattro persone accusate, a vario titolo, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, tentato furto aggravato, ricettazione, oltraggio, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, atti osceni e rifiuto delle indicazioni sulla propria identità personale.

In manette è finito il 25enne marocchino M.R., domiciliato a Battipaglia, che è stato arrestato a Piazza della Concordia dato che, in evidente stato di ebbrezza, ha costretto alcuni passanti e clienti di un bar ad allertare la centrale operativa che ha inviato sul posto alcune pattuglie. Il giovane, alla vista dei militari, ha provato a spogliarsi e, successivamente, si è scagliato contro di loro colpendoli con calci e pugni, provocandogli lesioni ad un ginocchio e ad una mano. A causa del forte stato di alterazione è stato richiesto l’intervento anche di una pattuglia della Polizia Municipale, prontamente intervenuta a supporto dei militari. Il 25enne, dopo essere stato immobilizzato con non poca fatica, è stato condotto presso il Comando Provinciale e, successivamente, su disposizione del magistrato di turno, posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Il 31enne salernitano P.G., dopo un controllo per strada e la perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di cocaina, bilancino di precisione, materiale vario per taglio e confezionamento e circa 1.400 euro, verosimilmente provento dello spaccio. Su disposizione del magistrato di turno è stato sottoposto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Nei guai anche il 30enne Y.H., marocchino senza fissa dimora sorpreso aPiazza della Concordia mentre rubava in un’auto in sosta utilizzando alcuni arnesi. L’uomo, immediatamente bloccato, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

Ha tentato di fuggire da un posto di blocco il 44enne salernitano A.R. che, al termine di un inseguimento, è stato fermato in sella ad un motorino. Nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di diverse dosi già confezionate di cocaina e crack e di circa 150 euro in banconote di vario taglio. Inoltre, i successivi accertamenti attraverso la banca dati, hanno consentito ai militari di accertare che il ciclomotore era stato rubato pochi giorni prima ad un salernitano che aveva sporto denuncia presso il Comando Provinciale dell’Arma. L’uomo, su disposizione del magistrato di turno, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Inoltre, sempre nel corso dei controlli sono stati denunciati due parcheggiatori abusivi, due persone per guida in stato di ebbrezza alcolica ed altrettante per guida senza patente e per contraffazione di certificati assicurativi. A tre persone è stata fatta proposta del foglio di via obbligatorio. Infine, i militati dell’Arma hanno svolto una serie di controlli anche alla circolazione stradale, al termine dei quali sono state ritirate 7 patenti e 2 carte di circolazione, mentre sono stati sequestrati 7 veicoli ed elevate multe per un totale di circa 20mila euro.

